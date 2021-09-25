İstanbul’da beyin cerrahının parmakları koptu

Beyin Cerrahı Operatör Dr. Saygın Uçar’ın parmakları otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkıştı. Parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını alarak hastaneye koştu. 16 saat süren operasyonla parmaklar yerine dikildi.

Bütün cerrahların korkulu rüyası İstanbul’da gerçek oldu. Beyin Cerrahı Operatör Doktor Saygın Uçar dün saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa’da yol kenarında park halindeki otomobiline binmek isterken akıl almaz bir kaza yaşadı.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki cerrah kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet kapıya sürttü. Eli kapı ile kamyonet arasında kaldı.

Doktor Saygın Uçar’ın sol elindeki 4 parmağı ezildi, yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu.

Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

“72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ”

Saygın Uçar, Gebze’deki hastanede 16 saat süren ameliyat geçirdi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan, “Dün öğleden sonra hastanemize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız 72 saatlik kritik bir geçiş saati var.” dedi. Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“KOŞARAK ACİLE GİTTİ”

Kazayı gören İzzet Aslan, “Kamyonet tam geçmeden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı. Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Arkadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da aldılar” diye konuştu.

DHA

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