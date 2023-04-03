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3 Nisan 2023
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İstanbul’da beyzbol sopalı kavgada silah sesleri: 1 kişi öldürüldü

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. İddiaya göre, Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu. Saat 10.40 sıralarında Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacaklardı. Ancak iş yeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etmişti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti.

Kavgada, kurşun isabet eden Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Canan Çimen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen’in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Suriyeli Bişar El Mısri olduğu belirlendi.

Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.

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