İstanbul’da bir çocuk annesi Deniz Filiz, kocası tarafından katledildi

Olay, saat 01.00 sıralarında, Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Filiz, sigortacılık yapan Ümit Filiz’le (35) 9 yıl önce evlendi. İddiaya göre bir çocukları olan ikili arasında uzun süredir kıskançlık sebebiyle kavga yaşanıyordu.

AYRILMALARINA AKRABALARI ENGEL OLDU

Deniz ve Ümit Filiz arasında daha önceden de benzer kavgalar yaşandığı iddia edilirken, her olay, iki tarafın akrabalarının araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Daha önce emniyete giderek kocasından şikayetçi olan Deniz Filiz’in şikayetini geri alması ve barışması için de akrabalarının ikna ettiği belirtildi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Sürekli sorun yaşayan ikili arasında dün akşam da iddiaya göre kıskançlık sebebiyle tartışma yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen Ümit Filiz, tartışma sırasında mutfaktan çıkarak salona geri döndü.

Elindeki ekmek bıçağını peş peşe eşine savuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yerde kalan Deniz Filiz, olay yerinde yaşamını yitirirken durum polise bildirildi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri Ümit Filiz’in kendi aracıyla kaçtığını belirledi. Aracın yerini kameralardan tespit eden ekipler, Ümit Filiz’in izine Beykoz Kavacık’ta ulaştı. Aracının yeri belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin bıçağı yolda attığını söylediği belirtildi. Olayda kullanılan bıçak, Ümit Filiz’in gösterdiği yerde bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

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