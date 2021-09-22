İstanbul’da bir fabrikanın deposu alev alev

Yazan:
Alaturka Online
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Şile’de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Yayınlanma: 14:30 – 22 Eylül 2021 Güncellenme: 14:46 – 22 Eylül 2021

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Şile’de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  (DHA)

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