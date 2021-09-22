HaberlerGündem İstanbul’da bir fabrikanın deposu alev alev Yazan: Alaturka Online - 22 Eylül 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Şile’de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yayınlanma: 14:30 – 22 Eylül 2021 Güncellenme: 14:46 – 22 Eylül 2021 Yazıları büyüt Yazıları küçült Standart boyut Şile’de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (DHA) İlginizi Çekebilir Depoda patlama ve ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı