İstanbul’da bir ilk: Yayalara ve bisikletlilere mobil durak

İstanbul’un ilk “Mobil Yaya Durağı”, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda hizmete girdi. Yayalara ve bisikletlilere yeşillikler içinde dinlenme imkanı sunan özel tasarımlı durak, şehrin birçok noktasında İstanbullularla buluşacak.

Sozcu.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk yaya durağını (parklet) İstanbulluların hizmetine sundu. Kent içinde yayalar ile bisikletliler için kamusal alan ve dinlenme işlevi gören Mobil Yaya Durağı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk günü olan 16 Eylül’de Üsküdar ilçesi Hakimiyeti Milliye Caddesinde hizmete açıldı.

Proje, sürdürülebilir şehirler konusunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsü olan WRI Türkiye ile hastalık ve yaralanmaları önlemeye yönelik çalışmalar yapan Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile hayata geçirildi.

İSTANBUL’U GEZECEK

Bugünden (18 Eylül Cumartesi) itibaren İstanbul’u gezmeye başlayacak olan Mobil Yaya Durağı, 18-19 Eylül’de Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi’nde, 20-21 Eylül’de Şişli Halaskargazi Caddesi’nde, 22 Eylül Çarşamba günü ise Şişli ilçesi Abdi İpekçi Caddesi’nde olacak.

“YÜRÜNEBİLİR İSTANBUL” VİZYONU

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Son 2,5 yılda trafiği azaltılmış, daha çevreci ve yürünebilir bir kent için çalışmalar yaptıklarını belirterek “Yürünebilir İstanbul” vizyonu doğrultusunda, bisikletli ulaşım ve yaya ulaşımının özellikle kısa mesafe yolculuklarda tercih edilen ulaşım türü haline gelmesini çok önemsediklerini vurguladı. Cihan, “Yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik eden projelerimiz ve Mobil Yaya Durağı uygulamasının yaratacağı farkındalıkla uzun vadede İstanbulluların daha çok yürüyeceğine ve daha çok bisiklete bineceğine inanıyoruz” dedi.

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