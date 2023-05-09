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9 Mayıs 2023
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İstanbul’da bir kadın vahşice öldürüldü

Alaturka Online
Alaturka Online
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi.

57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak polise giderek Burma’yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak’ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Tokmak’ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma’nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Zekeriya Tokmak’ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma’nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı dedi. (DHA)

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