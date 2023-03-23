İstanbul’da bir tuhaf ‘adam kaçırma’ hikayesi

Almanya’da yaşayan ve Taksim’de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Oğuz İstanbul’a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz’da görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz’un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

BİRDEN ETRAFINI SARDILAR

Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz’un Kemerburgaz’da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Polis, Oğuz’u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.

Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi.

Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz’un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz’u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. (DHA)