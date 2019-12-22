İstanbul’da çatı uçtu! Dört araca çarptı!

Olay, Beyoğlu’nun Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Tepe Üstü Sokak 27 numaradaki beş katlı iş hanının profil çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

SON ANDA KURTULDU

Demir doğramadan yapılan çatı, iş hanının karşısındaki binaya çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan dört aracın üzerine düştü. Çatının sokağa düştüğünü gören bir kişi can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis herhangi bir tehlikeye karşı sokaktaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri ise çatının demirlerini keserek altta kalan araçları çıkardı. Sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor. (DHA)