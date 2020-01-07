İstanbul’da çatı uçtu iki kişi son anda kurtuldu

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan uçan parçaların bir kısmı binanın önünde kamyonete malzeme yükleyen 2 çalışanın olduğu yere düştü. Üzerlerine gelen çatıyı fark eden 2 çalışan, kaçarak son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler çatı katına çıkarak inceleme yaptı.

O ANLAR KAMERADA

İki çalışanın çatıdan düşen parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonete malzeme yükleyen iki çalışandan biri çatıdan gelen sesleri fark edip kafasını yukarı kaldırır kaldırmaz kaçmaya başlıyor. Kamyonet kasasının üzerinde olan diğer çalışan da ani bir hareketle aşağıya atlayarak çatının altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

“HALA UÇMA TEHLİKESİ VAR”

Çatının uçtuğu iş merkezindeki tekstil firmasında yönetici olan İbrahim Çevik o anları anlattı. İki kişinin kıl payı kurtulduğunu ifade eden Çevik, “Bir ses duyduk gürültüyle beraber deprem oluyor zannettik. Arkadaşlar kıl payı kurtuldu. Sonra baktık çatı üzerimize geliyor anında itfaiyeyi aradık. Şu anda çatının hala uçma tehlikesi var. Yarısı uçmuş yarısı bekliyor. Allah’tan can kaybı yok” dedi. (DHA)