İstanbul’da ‘çekçekçi’ denetimi: 650 araca el konuldu

İstanbul’da Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde yapılan denetimlerde, çekçek olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konulduğu, 141’i yerli, 145’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 286 şahıs hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma yerleri ile ‘çekçekçi’ şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

“HAKSIZ KAZANCA SEBEBİYET VERMEKTEDİR”

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir” denildi.

650 ATIK TOPLAMA ARACI, 10 PLAKASIZ MOTOSİKLETE EL KONULDU

Bütün bu olumsuzlukları gidermek amacıyla denetimlerin devam ettiğini belirten İstanbul Valiliği, valilik koordinasyonunda; Bakırköy ve Ümraniye ilçelerinde kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan denetimlerde, çekçek olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konulduğunu bildirdi.

145’İ YABANCI UYRUKLU 286 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ayrıca; bu mekanlarda yapılan denetimlerde 141’i yerli, 145’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 286 şahıs hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

YABANCI UYRUKLULARA SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLATILDI

Yabancı uyruklu şahısların, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında,

“Bu ilçelerimizde bir daha çekçekçi diye tabir edilen atık toplayıcıları olmaması için belediyelerimiz, muhtarlıklarımız ve hemşehrilerimizin gereken duyarlığı göstereceklerine inancımız tamdır.

Destekleri için tüm hemşehrilerimize ve denetimlere katılan görevlilere teşekkür ediyoruz.

Daha temiz bir çevre, huzurlu ve güvenli bir şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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