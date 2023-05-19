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19 Mayıs 2023
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İstanbul’da ‘Çekici hırsız’ yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Sarıyer’de aynı sokak üzerinde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir çekiciyle olay yerine geldikleri ve otomobilleri yükleyerek götürdükleri görüldü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden Yüksel K.(47)’yı gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de çeşitli suçlardan 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor. (DHA)

Alaturka Online
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