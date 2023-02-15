İstanbul’da cemevinin depremzede yardım TIR’ına silahlı saldırı





Pendik Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi önünde yol verme sebebiyle yaşanan tartışmada 1 kişi bacağından vuruldu. İddiaya göre, dernek yöneticileri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi için yardım topladı.

Toplanan yardımları bölgeye taşıyacak TIR öğlen saatlerinde dernek önüne çağırıldı. Deprem yardımları TIR’a yüklenirken, sokağa bir araç geldi. Plakası olmadığı iddia edilen araç sürücüsü ile yardım organizasyonundakiler arasında tartışma yaşandı.

ARACI BIRAKTI KAÇTI

İddiaya göre, TIR’ın yolu kapadığı gerekçesiyle yaşanan tartışma sırasında silahını çeken sürücü peş peşe ateş etti. Murat E.’yi bacağından vuran saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis, sonrasında olay yerine aracını bırakarak kaçan şüphelinin kimliği kameralardan belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Bugün saat 15.50 sıralarında Pendik İlçemizin Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alınmıştır.

* Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır.

* Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.