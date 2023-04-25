İstanbul’da CHP logosuyla sahte broşür bastırmışlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, Sultanbeyli’nde bir matbaada CHP logosuyla ‘İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız’ diyerek sözde parti broşürü, sticker bastırıldığını ve matbaacının siparişi ve parayı vereni bilmediğini söylediğini açıkladı.

“KİM BİLİR BELKİ DE UZAYLILAR”

“Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle” diyerek sözlerine başlayan Kaftancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* “Yer Sultanbeyli’nde bir matbaa… CHP logosuyla ‘İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız’ diyerek sözde parti broşürü, sticker bastırmışlar. Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar:)

“BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

* Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim. CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum.

* 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…”