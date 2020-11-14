İstanbul’da Covid-19 için tehlike çanları çalıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de coronavirüs vakalarındaki hızlı artış devam ediyor. “Her gün trafikte ve hastane acil girişlerinde susmayan aralıksız siren sesleri tablosuna hiç de uzak değiliz. Hastanelerin yoğun bakımlarında, servislerinde ve morglarında yer kalmama noktasına dayandık” diyen Prof. Dr. Murat Karaman, sağlık çalışanlarının sorunlarından virüse karşı alınması gereken önlemlere kadar birçok kritik konudaki tavsiyelerini şöyle sıraladı:

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANMALI

– Esnafa asgari bir geçim ödemesi yapılarak; işine ara verdirilen her çalışanımıza işsizlik maaşı düzenli ve anında ödenerek başta İstanbul’a giriş-çıkış kısıtlaması, en az SARS-CoV-2’nin kuluçka süresi olan 14 güne kadar toplumsal hareketliliğin azaltılması/sokağa çıkma kısıtlaması, temel/zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak/durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir.

– Esnek çalışma saatleri uygulaması devreye acilen sokulmalıdır.

– Okulların uzaktan eğitim ile bir süre daha devam etmesi bir zorunluluk halini almıştır.

YETERLİ AŞI TEMİN ADİLMELİ

– AVM, restoran, kafe vb. toplu kullanım alanlarıyla ilgili kararların gözden geçirilerek gerekli kısıtlamalar tekrar uygulanmalıdır.

– Devletin her vatandaşa maskeyi ücretsiz temin etmesi; maske kullanımının denetimlerinin artırılması gerekir.

– Sadece “Maske-Mesafe-Hijyen” önermesi ile pandemiyle başa çıkılamaz. Sürüntü testi ile Covid-19 tanısı almış hastalara uygulanacak izolasyon evde değil yurt ve otel gibi sistematik kontrolü mümkün alanlarda yapılmalıdır. Bu izolasyon kuralına uymayan hastalar toplum suçu işlemiş sayılır ve ona göre cezai işlem uygulanmalıdır.

– Grip mevsiminin gelmesi nedeniyle yeterli aşı temin edilmesi gerekir.

SALGINLA MÜCADELE SAHADA KAZANILIR

– Hastaneler pandemi hastanesi olanlar ve olmayanlar şeklinde iki ayrı gruba ayrılmalıdır. Covid-19 dışı hastaların aylardır ertelemek zorunda kaldıkları sağlık hizmeti ihtiyacı daha fazla bekletilemez. Bölge ve nüfus özellikleri dikkate alınarak “pandemi dışı hastaneler” belirlenmeli ve ilan edilmelidir.

– Salgınla mücadele hastanelerde değil, sahada kazanılır. Etkin bir filyasyon çalışması için birinci basamak sağlık hizmetlerindeki Aile Hekimliği-İlçe Sağlık Müdürlüğü ikiliği kaldırılmalı, Aile Sağlığı Merkezleri hızla bölge tabanlı olarak organize edilmelidir.

– Aylardır pandemi mücadelesi nedeniyle yorgun düşmüş sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları hızla düzeltilmelidir. Sağlıkçıların dönüşümlü çalışacak şekilde gerektiğinde izin kullanmaları teşvik edilmelidir.

– Mobil hastane istasyonları kurulmalı ve böylece belirlenmiş pandemi hastanelerine yığılmanın önüne geçilmesi hedeflenmelidir.