İstanbul’da dehşet! İki kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde, iflas eden tekstil atölyesi sahibi Habip G., aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman Sarıtemur’u atölyeye çağırdı ve orada öldürdü.

Daha sonra ağabeyi Mehmet Sarıtemur’u da atölyeye çağıran şüpheli, onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı. Habip G., cesetleri saklamaya çalışırken çeri giren Hakan Çevik’i de ağır şekilde yaraladı.

“PARAYI VERMEMEK İÇİN TUZAK KURUYOR”

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kurumun önünde cenazelerini almak için bekleyen ağabey Şevket Sarıtemur olayı şu sözlerle anlattı:

* Bir tekstil atölyesi benim kardeşime ortaklık teklif etmiş. Kardeşimden yaklaşık 250 bin lira para almış ortak olmuşlar. Bu ortaklık olmayınca iş bozulunca kardeşime parayı vermemek için tuzak kuruyor. Çağırıyor. İçeri girer girmez kafasına çekiç ile vurup öldürüyor.

* Delil bırakmamak için diğer kardeşimi arıyor o da içeri girince, onu da öldürüyor. Halılara sararken bir arkadaş içeri giriyor. Hakan Çevik adında. Onun da kafasına çekiç ile vuruyor ve silahla göğsünden yaralıyor.

* O şu anda hastanede ölmek üzere. Benim iki kardeşim de öldü. Çok borcu var piyasada herkese borçlu bu adam. (DHA)