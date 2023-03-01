İstanbul’da deprem seferberliği! İmamoğlu canlı yayında açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bürokratlarıyla birlikte kamuoyuna açıklıyor.

İBB’nin bir araya getirdiği Deprem Bilim Üst Kurulu’nun çalışmaları doğrultusunda güçlendirmeden acil yardıma, lojistikten sağlık önlemlerine, semt örgütlenmesinden afet koordinasyon merkezine kadar 7 başlık altında hazırlanan planda, kenti beklenen büyük depreme karşı hazırlamak için yol haritası çıkarıldı.

Bilim insanlarının, meslek örgütleri temsilcilerinin ve siyasilerin katıldığı toplantı İmamoğlu’nun açılış konuşması ile başladı:

“ARTIK HAYATIMIZA ESKİSİ GİBİ DEVAM EDEMEYİZ”

– Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından bölgede yaptıkları yardım çalışmalarını anlatan İmamoğlu “Bu büyük afetin ve afette yaşadıklarımızın hepimize yüklediği çok derin bir sorumluluk var. Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyiz.

– Bu atmosferde 10 binlerce canımız hala göçük altındayken biz normal yaşamımızı sürdüremeyiz. Eğer bu topraklarda durmadan depremler oluyor, binalar yıkılıyor, insanlarımız ölüyorsa; iktidarı, muhalefeti, bürokratı ve vatandaşıyla birlikte hepimiz, depremi Türkiye’nin birincil sorunu kabul etmeliyiz. Bundan sonra deprem tartışması, fay hattı tartışması, deprem nerede olacak, ne zaman olacak, olacak mı, olmayacak mı, hangi büyüklükte olacak tartışmalarını bir tarafa bırakmalıyız. Deprem bu topraklar için bir realitedir.

“DÜZENİ DEĞİŞTİRİYORUZ, İSTANBUL OLARAK AYAĞA KALKIYORUZ”

– Depremde yıkılmamak için, depreme dirençli yerleşim alanları ve deprem dirençli kentler yaratmak zorunda olduklarına dikkat çeken İmamoğlu “Biz bugün itibariyle İBB olarak inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz. Düzen değiştirmek cesaret ister. Cesur olabilmek için, önce yanlış giden düzenin bir parçası olmaktan kurtulmak gerekir.

– İBB, 1999’den beri depremi konuşuyoruz ama bugüne dek yeterli adımları atamadı. 2019 Haziranından bugüne imar-rant-siyaset düzeninin bütünüyle dışındadır. Bu sebeple deprem konusunda en ileri, en cesur adımları atabilecek bir konumdayız. Bu konumumuzun gereğini ilk günden beri yerine getirdiğimiz gibi, deprem konusunda da yerine getirmek için İstanbul olarak ayağa kalkıyoruz. Deprem dirençli İstanbul için seferberlik başlatıyoruz.

“DEPREM BEKA MESELESİ”

– İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul’da başarıp Türkiye’ye örnek olacağız. Hedefimiz bu, seferberliğimizin amacı bu. Deprem, İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve beka meselesidir. Tarih boyunca İstanbul’u nasıl vurduysa yine vuracaktır. Günün, saatini bilmiyoruz ama deprem bu kentte yaşanacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

– Bu ulusal seferberlikte, devletimizle, hükümetimizle, bilim insanlarımızla, sivil toplumumuzla ve milletimizle birlikte çalışmak ve birlikte başarmak istiyoruz. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor; çünkü devlet görevlisinden teknik personele, sağlık görevlisinden vatandaşa uzun bir zincirin kırılmadan çalışması gerekiyor. Bilim yegane ışığımız. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi sıfırdan başlatıyoruz.

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