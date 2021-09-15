İstanbul’da dev operasyon! 7 milyon liralık vurgun yapacaklardı

İstanbul’da tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 milyon liralık vurgun yapmaya hazırlanan 8 kişi gözaltına alındı. Depoda ve sevkiyata hazırlanan tırda 10 tonun üzerinde nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara ve cinsel gücü artırıcı 42 bin paket jelin de içinde olduğu yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Habip ATAM

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Büyükçekmece’de bir depoda kaçak ve sahte ürün olduğu bilgisini alan ekipler hemen harekete geçti. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskında 8 şüpheli gözaltına alındı. Depoda ve şüphelilere ait bir otoparkta bulunan TIR’ın üzerindeki konteynerde arama yapıldı.

ÖFKE İLE ARAMA

Çay ve tütün bulma eğitimli dedektör köpek “Öfke” kullanılan aramalarda, polia ekipleri sabun kolileri ve ev eşyaları ile karşılaştı. Konteynerdeki aramalarda çekyat ve baza bulundu. Ancak dedektör köpeğin tepki verdiği eşyalar incelenince, içlerinde kaçak sigara ve tütün olduğu anlaşıldı.

130 BİN PAKET TÜTÜN

Aramalarda; depo ve konteynerde 10 ton 500 kilo ağırlığında 130 bin 606 paket bandrolsüz nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin adet cinsel içerikli jel, bin 26 kutu kaçak parfüm ele geçirildi. Şüphelilerin, dikkat çekmemek için kaçak ürünleri sabun ve ev eşyası kolileri içerisine sakladıkları anlaşıldı. 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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