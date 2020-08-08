İstanbul'da düğün salonları ve sahillerdeki eğlence mekanları denetleniyor

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlar ile sahillerdeki eğlence yerlerinde denetim yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde yapılan denetimlerde, salonlarda etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi.

Güngören'de bir düğün salonunu denetleyen polis ekipleri, davetlilerin ve işletme sahibinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler denetlendi.

Denetimin ardından gelin ve damadı tebrik eden polis ekipleri, çiftin isteği üzerine birlikte fotoğraf çektirdi.