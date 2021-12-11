İstanbul’da ekmeğe gayri resmi zam: 3,5 TL’ye çıktı

11 Kasım’da İTO’dan gelen onayla resmi olarak zamlanan ve 2 liradan 2,5 liraya çıkan ekmek fiyatları artmaya devam ediyor. Fırıncılar bazı ilçelerde ekmeği 3 liradan satarken, şimdi de Kadıköy ve Ataşehir’de bir ekmek 3,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul’da 230 gram ekmeğin 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkarılmasını içeren talep, İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) 11 Kasım’da kabul edildi ancak kısa bir süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde 3 liradan satılmaya başlayan ekmek, şimdi de 3,5 TL’ye çıktı. Böylece son bir ayda İstanbul’da ekmek fiyatları tam 3 kez zamlanmış oldu.

Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını aktardı.

‘EKMEĞİN 5-6 TL OLMASI GEREKİYOR’

Geçen hafta gramajı 210’a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın gramajını düşürdüğü ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı.

Kadıköy’de fırın işleten Vedat Yılmaz, “Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik” dedi.

UN FİYATLARI ZORLUYOR: BİR YILDA YÜZDE 300 ZAM

Ataşehir’de fırın işleten Alper Sandıkçı ise, girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirtti.

“Bizim için bu fiyatlar da ilerde çok ucuz olacak” diyen Sandıkçı, şöyle devam etti:

“Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yıl başından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak.” (DHA)



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