İstanbul’da ekmeğe ‘resmi zam’

İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Eylül’den itibaren 2,5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı sonrası resmileşti. Yarından itibaren İTO’ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL’den satmaya başlayacak. Esnaf Odası’na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, yarın onanması bekleniyor.

Gamze BAL

İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi, bugünkü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde onandı.

Bazı ilçelerde 1 Eylül’den itibaren 2,5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İTO’nun bu akşamki meclis toplantısı sonrası resmileşmiş oldu.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren İTO’ya bağlı tüm fırıncıların 230 gram ekmeği 2,5 TL’den satmaya başlayacağını söyledi.

Yeni tarifeyle birlikte ekmeğin kilogram fiyatının 9,09 TL’den 10,87 TL’ye yükseldiğini kaydeden Demir, “Bu artık resmi fiyattır. İTO resmi tarifeyi basıp, fırınlara iletecektir ama bu pazartesiyi bulur. Fırıncı yarından itibaren yeni tarifeden satışa başlayacak. Kilogramı 10,87 TL’yi geçmeyecek şekilde herhangi bir gramajdan satılıp, fiyatı ona göre belirlenebilir” dedi.

BAKANLIĞIN İPTAL ETMESİ BEKLENMİYOR

Demir, “İTO Meclisi’nde onanan bu kararı, İstanbul Valiliği ya da Ticaret Bakanlığı’nın iptal etme yetkisi her zaman var. Son kararı siyasi otorite verir, iptal edebilirler ancak böyle bir durumla karşılaşmamız beklenmiyor. Çünkü yetkililer de mevcut koşullarda maliyetlerin bizi ne kadar zorladığının farkında” diye konuştu.

İTO’ya bağlı fırıncıların bu akşam kabul edilen ekmek zammı talepleri, İTO Meclisi’ne ilk olarak 2021 Ağustos’ta sunulmuştu.

Demir, “Biz ağustosta müracaat ettiğimizden bu yana un fiyatlarında yüzde 58’lik bir artış oldu. O yüzden geciken bir tarife söz konusu. Maliyetlerdeki artış durdurulamıyor” değerlendirmesinde bulunarak yılbaşından sonra da yeni bir zam teklifinde bulunacaklarının sinyalini verdi.

ESNAF ODASI’NA BAĞLI FIRINCILAR YARINI BEKLİYOR

Öte yandan, İTO’ya bağlı fırıncılar için resmi zam gelmişken, Esnaf Odası’na bağlı fırıncıların beklediği resmi tarife değişikliğinin ise yarın çıkması bekleniyor.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar için geçerli olacak yeni zam tarifesinin, yarın yapılacak toplantıdan sonra resmileşmesini beklediklerini aktardı.

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