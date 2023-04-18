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18 Nisan 2023
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İstanbul’da ele geçirildi: Değeri 1 milyon dolar

Alaturka Online
Alaturka Online

Sahteciliğin önlenmesine yönelik çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbarda yabancı uyruklu 2 kişinin Kapalıçarşı’da işlenmemiş elmas satmaya çalıştığı belirtildi.

Elmasların sahte olabileceği polisi harekete geçirdi. Bölgede yapılan çalışmada, ihbarda bildirilen eşkale uygun 2 kişi fark edildi. Takip edilen 2 kişinin, Kapalıçarşı yakınlarında bir işi yerine girerek 2 kişiyle buluştuğu görüldü.

1 MİLYON DOLARLIK ELMAS

Polis ekipleri durumu savcılığa bildirerek arama kararı aldı. İş yerine giren polisler yaptıkları aramada 2 parça halinde doğal taş buldu. Elmas olduğu iddia edilen taşlar, ekspertiz raporu için uzmanlara gönderildi.

Ön raporda taşların elmas olduğu anlaşıldı. Piyasa değerinin ise 1 milyon dolar olduğu belirlendi. Polis ifadesine başvurduğu şüphelilerin işlenmemiş elmasları, Afrika üzerinden Suriye yolunu kullanarak ülkemize getirdiğini tespit etti.

SURİYE UYRUKLU 4 ŞÜPHELİ

Gözaltına alınan M.M.D., M.F.M. ile iş yeri sahipleri M.A. ve A.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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