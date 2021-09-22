İstanbul’da ele geçirildi: Değeri 7 milyon 400 bin lira!

İstanbul’da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda, aralarında merdiven altı üretildiği belirlenen yeni tip corona virüsü ilacının da olduğu yüklü miktarda ilaç ele geçirildi.

Habip ATAM

Operasyon, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ümraniye’de bazı şüphelilerce sahte ilaç üretildiği bilgisini alan ekipler hemen harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3 ayrı rezidansta daire kiraladıkları anlaşıldı. Adresleri belirleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için baskın düzenledi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN LÜKS REZİDANSLARDA OFİS KİRALAMIŞLAR

Baskın düzenlenen adreslerde 4 şüpheli yakalandı. Lüks rezidans daireleri ve bir otomobilde yapılan aramalarda ise aralarında 950 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan Remdesevir içerikli ilaç ele geçirildi.

Sayımı yapılan ilaçların büyük kısmının ise yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan ürünler olduğu belirtildi.

Ele geçirilen ilaç yapımında kullanılan ürünler ve doluma hazır şişe ve kutuların 445 bin 195 adet olduğu öğrenildi.

Piyasa değeri 7 milyon 400 bin lira olan ilaçla ilgili, haklarında işlem yapılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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