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2 Nisan 2023
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İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değer 115 milyon lira

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında operasyon düzenledi.

Kartal, Bağcılar, Eyüp Sultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kâğıthane ve Arnavutköy’de  iş yeri ve depo olarak faaliyet yürüten 22 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan; 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974  çeşit ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. (DHA)

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