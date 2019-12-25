İstanbul’da en çok pazar ve pazartesi günleri cinayet işlenmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul’da 2019’da yaşanan cinayetlerin istatistiğini paylaştı. İstatistiğe göre; 1 Ocak-24 Aralık arasında yaşanan 260 cinayet olayında 51’i yabancı uyruklu olmak üzere 282 kişi öldürüldü. Verilere göre, 52 kadın da cinayete kurban gitti. Öldürülen 3 kişinin ise kimliği belirlenemedi.

254 CİNAYET AYDINLATILDI

İstanbul Cinayet Büro Amirliği, İstanbul’da yaşanan 260 cinayetin 254’ünü aydınlatarak 645 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 515’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 129’unun yabancı uyruklu, 3 şüphelinin ise kimliği belirlenemedi.

İLGİLİ HABER İstanbul kadın cinayet: Çocuklarının yanında acımasızca katledildi

EN ÇOK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan cinayet şüphelileri arasında 31 kadın da bulunuyor. Yaşanan 260 cinayet olayının 49’unun yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yaşanan cinayetlerin 123’ünü silahla, 88’inin bıçakla, 12’sinin tüfekle, 13’ünün darp edilerek, 9’unun ise boğma yöntemiyle öldürüldüğü belirtildi.

Öldürme sebepleri arasında en çok kavga ve aile içi şiddetin yer aldığı, cinayetlerin en fazla Pazar ve Pazartesi işlendiği belirtildi.

İLGİLİ HABER Uzaklaştırma süresini uzatmayan kadın, eşi tarafından öldürüldü

İSTANBUL’U SARSAN CİNAYETLERDEN BAZILARI



KADIKÖY’DEKİ ‘KESİK BACAK’ CİNAYETİ

İstanbul’da Şubat ayında gerçekleşen cinayet kon dondurmuştu. Kadıköy’de, Zeamet Sokak’ta bir çöp konteynerinde bacakları bulunan Rıfat Rıza Öztürk’ün bedeninin bir parçası da Beykoz’da bulundu. Amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü öldürdükten sonra parçalara ayırarak çeşitli yerlere atan yeğen Fahrettin Öztürk’ün emniyetteki sorgusu sürüyor.

AİLE KATLİAMI!

İstanbul Arnavutköy’de 20 Eylül’de kan donduran bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Veysel Aydın; anne, baba ve iki kardeşini öldürdü. Olaydan sonra Kocaeli’de yakalanan şüpheli, ailesini aralarında yaşanan kredi ödeme tartışması sonucu katlettiği ortaya çıktı.

İŞ ADAMI ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Fatih’te bir otelin kafesinde öldürülen Doğu Türkistanlı Uygur Türkü iş insanı Saimait Aierken’in öldürülmesi dikkat çekti. Aierken’in kullandığı diplomatik aracı Kırgızistan Başkonsolosluğu’ndan 10 bin dolar rüşvet vererek kiraladığı öne sürülmesi üzerine Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov’u görevden alınmıştı.

KOCASINI UYKUDA BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN

İstanbul Zeytinburnu’nda 25 Kasım’da meydana gelen olayda; dini nikahlı eşi Hasan Özbek’i uykusunda baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği’nde “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde “Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti” dedi.

İRAN AJANININ ÖLDÜRÜLMESİ

İranlı eski istihbarat görevlisi ve rejim muhalifi olarak bilinen Mesut Mevlevi İstanbul Şişli’de 14 Kasım gecesi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BEYKOZ’DA YENGE CİNAYETİ!

İstanbul Beykoz’da 11 Haziran’da Perihan Durmuşoğlu çocuklarının gözü önünde eşinin kardeşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocukların, “Annemizi amcamız öldürdü” demesi üzerine harekete geçen polis şüpheli S.D.’yi gözaltına alındı.

TAKSİM’DE GENÇ MÜHENDİSİN ÖLDÜRÜLMESİ

İstanbul Taksim’de Eylül ayında 23 yaşındaki Elektrik Mühendisi Halit Ayar, kendisinden para isteyen kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Emra Y.’nin cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Genç mühendisi bıçaklayan şüphelinin de Emra Y. olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, “Onlardan bira istedik. Ya da para vermelerini söyledik. Olumsuz yanıt alınca kavga ettik” dedikleri öğrenildi.