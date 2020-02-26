İstanbul’da en çok Suriyeli hangi ilçede? İşte sayılar

Türkiye’de’de yaşayan Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak, toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.Suriyelilerden 959 bin 413’ü İstanbul’da yaşıyor. 39 ilçede yaşayan Suriyelilerin sayısı ise her bölgeye göre ayrılıyor. En fazla Suriyeli Esenyurt İlçesi’nde yaşarken, en az Suriyeli ise Adalar’da yaşıyor.

İLÇELERDE YAŞAYAN SURİYELİ SAYISI

Esenyurt: 127 bin 210

Fatih: 80 bin 920

Bağcılar: 79 bin 305

Başakşehir: 66 bin 234

Sultangazi: 63 bin 331

Esenler: 58 bin 342

Küçükçekmece: 49 bin 749

Arnavutköy: 44 bin 244

Beyoğlu: 39 bin 298

Gaziosmanpaşa: 37 bin 362

Kağıthane: 36 bin 640

Sultanbeyli: 30 bin 200

Avcılar: 30 bin 21

Bahçelievler: 29 bin 899

Zeytinburnu: 24 bin 503

Güngören: 20 bin 788

Eyüpsultan: 20 bin 736

Ümraniye: 19 bin 211

Bayrampaşa: 19 bin 20

Sancaktepe: 16 bin 445

Pendik: 11 bin 334

Beylikdüzü: 8 bin 302

Şişli: 5 bin 705

Büyükçekmece: 5 bin 5

Tuzla: 4 bin 816

Beykoz: 4 bin 416

Üsküdar: 4 bin 8

Silivri: 3 bin 873

Ataşehir: 3 bin 377

Çekmeköy: 3 bin 67

Maltepe: 3 bin 65

Sarıyer: 2 bin 771

Kartal: 2 bin 457

Kadıköy: 1.324

Bakırköy: 790

Beşiktaş: 637

Şile: 444

Çatalca: 419

Adalar: 145