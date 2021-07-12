İstanbul’da eşinin önünde tekme tokat dövüldü

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultangazi Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Orman’ında meydana geldi.

İddiaya göre, piknik yapmak için ormana gelen çift, 17 yaşındaki bir kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında genç, kadının kocası tarafından darbedildi.

Bunun üzerine genç, yakınlarını arayarak durumdan haberdar etti. Olay yerine gelen gencin yakınları, eşinin yanında o kişiyi tekme tokat dövdü. Araya girenler, gencin yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken, darbedilen kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı. (DHA)

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