İstanbul’da ev kiralarının artışı durdurulamıyor

Geçinemiyoruz Platformu’nun Ağustos ayı raporuna göre Kadıköy’de 30 bin TL ve altı ilanlar incelendiğinde ortalama kira 16 bin 180 TL, 20 bin TL ve altı ilanlar baz alındığından 13 bin 707 TL. Asgari ücretlinin ev kiralaması ise neredeyse imkansız.

Fırat FISTIK

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu tarafından düzenli olarak yayınlanan Kadıköy kiralık konut raporu Ağustos ayı verileri yayınlandı.

Raporun yayınlandığı Nisan ayında tüm kiralık daire ilanlarının ortalaması 17 bin 381 TL iken, Ağustos ayı itibariyle 20 bin 182 TL’ye çıktı.

Yapılan araştırmada mevcut ilanlar içerisinde özellikle 30 bin TL’den 165 bin TL’ye uzanan 132 ilan araştırma kapsamından çıkarıldı.

30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yapıldığında ortalama kiranın 16 bin 180 TL, filtreyi biraz daha genişletilip sadece 20 bin TL ve altı ilanlar incelediğinde ortalama kiranın 13 bin 707 TL olduğu saptandı.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM İKİ AYDA ERİDİ

Yeni asgari ücrete göre Kadıköy’de kiralanabilecek daire sayısı 2-3 adetlerden 13’e çıkmıştı.

Aradan sadece iki ay geçmesine rağmen Ağustos ayı itibariyle bu sayı tekrar 2 kiralık daireye düşmüş durumda.

Yapılan asgari ücret zammının Kadıköy’de tek başına daire tutulmasına hiç bir faydası olmadığı ortaya çıktı.

8 BİN TL’NİN ALTINDA KİRALIK EV KALMAYACAK

Kadıköy’de 8 bin TL ve altındaki ilan sayısı Nisan ayında 135, Mayıs ayında 88, Haziran ayında 83, Temmuz ayında 73’e kadar gerilemişti.

Ağustos ayındaki düşüş ise daha dramatik yaşandı. Ağustos ayı itibariyle 8 bin TL ve altında sadece 44 adet kiralık daire ilanı verildi.

Memur maaşlarına Temmuz ayı itibariyle yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı.

Kadıköy’e atanan yeni mezun, bekar bir öğretmenin maaşı yaklaşık 10 bin TL. Bir öğretmenin maaşının tamamıyla tutabileceği kiralık daire sayısı sadece 88.

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