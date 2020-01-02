İstanbul’da feci ölüm: 50 metre sürüklendi

Yazan:
Alaturka Online
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Beşiktaş Caddesi’nde kırmızı ışıktan geçerek trafik kuralı ihlali yaptığı ileri sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye Rabia Coşkun (57) isimli kadına çarptı.

FOTO: AA

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 50 metre minibüsün altında sürüklenen kadın feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO: İHA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Rabia Coşkun’un, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki Milli Saraylar’da temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. (İHA)

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