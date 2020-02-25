İstanbul’da fenomen medyuma kardeşine bıçaklı saldırı

Kırmızıkan kardeşler 23 Şubat Pazar akşamı Bayrampaşa’da henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan kavgada Emrah Kırmızıkan ve ağabeyi Muhammed Emin Kırmızıkan aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Emrah Kırmızıkan hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammed Emin Kırmızıkan ise tedavi altına alındı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CENAZE NAMAZI İSMAİLAĞA CAMİİ’NDE KILINDI

Hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan’ın, İsmailağa Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçeşehir Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından harekete geçen polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını Kırmızıkan kardeşlerin ilişkilerini incelemeye alan polisin çalışması sürüyor.

“METAFİZİK VE SPİRİTÜEL” DANIŞMANI

Hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan’ın İstanbul Yedikule’de bulunan bir hastanenin mescidinde imamlık yaptığı öğrenilirken, ağabeyi Muhammed Emin Kırmızıkan’ın ise, 75 bin takipçili Instagram sayfasında kendini Metafizik ve Bioenerji Uzmanı olarak tanıttığı ve aynı zamanda bu alanda danışmanlık hizmeti veren bir iş yerinin sahibi olduğu öğrenildi.