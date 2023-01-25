İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri FETÖ üyesi olduğu belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.

EMNİYET VE ASKERİ YAPILANMA

Yakalama kararı bulunan 11 şüpheli hakkında, geçmiş dönemlerde gözaltına alınan ve itirafçı olan FETÖ üyelerinin beyanlarda bulunduğu öne sürüldü. Şüphelilerden bazılarının, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları, FETÖ’nün ‘Emniyet’ ve ‘Askeri’ yapılanma içerisinde de sorumlu oldukları belirtildi.

Örgütün bölge yapılanmaları içerisinde sorumlu düzeyde görev aldıkları ifade edilen şüphelilerin, örgüte finans kaynağı oluşturmak için himmet adı altında yardım ettikleri de ifade edildi.

AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Teknik takibe takılmamak için ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları belirtilen şüpheliler arasında halen aktif görevli kamu personeli bulunduğu belirtildi.