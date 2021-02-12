İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan şüphelilerle ilgili soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, farklı meslek gruplarına üye toplam 23 kişinin, ByLock kullandıklarına dair tespit ve örgütün değişik kademelerinde hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair beyanlar bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu kişilerle ilgili gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin yakalanma işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen 23 şüpheli arasında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor ve Kur'an kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat ve doktor bulunduğu bildirildi.