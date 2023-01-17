İstanbul’da fırtına alarmı: Ada seferleri iptal

AKOM tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Bu sabah etkisini göstermeye başlayan lodos ilk olarak deniz ulaşımını engelledi. Bostancı-Moda-Kadiköy-Kabataş hattı seferileri Moda iskelesine uğrayamadan gerçekleştirildi. Şehir Hatlarının, Kınalıada – Burgazada-Heybeliada-Büyükada seferleri elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Aynı şekilde Avcılar-Bakırköy-Yenikapi- Kadıköy, Beşiktaş-Adalar seferleri de lodos sebebiyle yapılamıyor. Sefer durumları Şehir Hatlarının sosyal medya hesaplarından anlık olarak duyurulacak.