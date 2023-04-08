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8 Nisan 2023
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İstanbul’da gece yarısı trafik kilitlendi

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul’da gece saatlerinde trafikte yüzde 53’e varan yoğunluk yaşanması sürücüleri şaşırttı. İBB Trafik Haritasında İstanbul’un kırmızı renge büründüğü görüldü.

KÖPRÜLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik çift yönlü durma noktasına geldi.

Öte yandan Avrasya Tüneli ve tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Avcılar ve Esenyurt yönünde artan yoğunluk TEM ve E-5’te trafiği durma noktasına getirdi.

Yoğunluğun yaşandığı bir diğer bölge ise Çamlıca – Ataşehir – Kartal güzergahı oldu.

İBB Trafik Haritasında saat 00.33’te trafik yoğunluğu yüzde 53’e yükseldi.

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