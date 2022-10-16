İstanbul’da ‘Geçinemiyoruz’ eylemi: Artık yeter!

İstanbul’da toplanan vatandaşlar geçim sıkıntılarına karşı “Artık yeter. İnsanca yaşamak istiyoruz” dedi. Barınma sorunundan, hayat pahalılığına isyan eden eylemciler, “Maaşımızın yarısını kiraya mı vereceğiz diyorduk, artık tamamı dahi kiraya yetmez oldu” ifadelerini kullandı.

Tüketiciyi Koruma Derneği ve Geçinemiyoruz Platformu’nun çağrısıyla İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Sürreyya Operası önünde “Geçinemiyoruz” eylemi düzenlendi.

Eyleme çok sayıda emniyet gücü sevk edildi. Eylemciler polis denetimi altında basın açıklamasında bulundu. “Geçinemiyoruz, Tükeniyoruz, İnsanca Yaşamak İstiyoruz” yazılı pankart ve dövizler açtı.

“BARINMA HAKKIMIZ TEHLİKEDE”

Eylemcilerin ortak açıklamasında, “Elektrik, doğalgaz, gıda, temel tüketim malzemeleri, ulaşım, akaryakıt, harçlar, vergiler derken gündemin ilk sırasına her gün başka bir zam haberi oturuyor. Eskiden maaşımızın yarısı kiraya gidiyor diye şikayet ederken artık tamamı kiraya yetmiyor. Yaşadığımız krizin sonucu olarak barınma hakkımız tehlikede! Bekleyecek, sabredecek vaktimiz yok! İnsanca yaşamak istiyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Eyleme katılan vatandaşlar da şöyle konuştu:

“YOKSULLAŞTIRMA HALKA KARŞI AÇILMIŞ BİR SAVAŞ GİBİ”

“Yoksullaştırma halka karşı açılmış bir savaş gibi. TÜİK’in saray ayarlı fiyatları ile maaş alıyoruz, ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranı ile harcıyoruz. Artık yeter! Bu ülkenin kaynakları hepimizin eşit, özgür, insanca yaşaması için yeterli!”

“Asgari ücret 5.500 TL, Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı 7 bin 245,18 TL’ye, 4 kişilik bir ailenin zorunlu aylık harcamaların toplamı olan yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL’ye yükseldi.”

“Maaşımızın yarısını kiraya mı vereceğiz diyorduk, artık tamamı dahi kiraya yetmez oldu! Kadıköy’de asgari ücret ile tutulabilecek tek bir daire kalmadı! Ev arayanlar dertli, evi olanlar ise tahliye tehdidi altında!”

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