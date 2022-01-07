İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ eylemi: Hayatta kalmaya çalışmaktan bıktık

Peş peşe yapılan zamlar üstüne ‘Geçinemiyoruz’ diyenler sokağa çıktı. Kadıköy’de mum ve battaniyelerle eylem yapanlar, “Artık bıktık. Zenginlerin, sermayedarların, bakanların, devlet erkanının faturalarını ödemekten bıktık. Ekonomik krizin bedelini ödemekten bıktık. Biz yaşamak istiyoruz. Hayatta kalmaya çalışmaktan bıktık. Bu hayat değil. Belki onların evlerinde hayat kolay ama bizim evlerimizde hayat kolay değil. Bizler geçinemiyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘Geçinemiyoruz’ platformu adı altında toplanan vatandaşlar eylem düzenledi. Eylemde temsili olarak aydınlanmak için mum, ısınmak için battaniye kullanıldı. Yeni yılda yapılan zamlarla geçim sıkıntısının katlandığına dikkat çekilen eylemde, “Biz geçinemeyenler diyoruz ki: Enerji şirketleri kamulaştırılsın! Garantili projelere ödemeler durdurulsun. Temel tüketim ürünlerinde KDV sıfırlansın” çağrısı yapıldı.

Elektrik, doğalgaz, temel gıda maddeleri dahil yapılan zamlara ilişkin “Bunlar zam değil, bunlar hırsızlık” eleştirisinde bulunan eylemciler, “Bu zamlara karşı iktidarın emekçiler için, halklar için dayattığı yoksulluğu kabul etmemeye çağrıyoruz. Çünkü bu ülke zengin bir ülke. Bu halkın, 80 milyonun emeğinin ortaya çıkarmış olduğu büyük zenginlik 80 milyonun hakkıdır” dedi.

“BİZİM EVLERİMİZDE HAYAT KOLAY DEĞİL”

Eylemciler açıklamasında, “Artık bıktık. Zenginlerin, sermayedarların, bakanların, devlet erkanının faturalarını ödemekten bıktık. Ekonomik krizin bedelini ödemekten bıktık. Biz yaşamak istiyoruz. Hayatta kalmaya çalışmaktan bıktık. Bu hayat değil. Belki onların evlerinde hayat kolay ama bizim evlerimizde hayat kolay değil. Bizler geçinemiyoruz. Bütün bu krizin faturası kadınlardan çıkıyor. Ev ekonomisi yapmaktan bıktık. Emeğimizin karşılığını alamamaktan bıktık. Yoksulluğun bedelini ilk ödeyen olmaktan bıktık. Artık yeter diyoruz. Biz burada 5-10 kişi olabiliriz ama bu ülkede milyonlarız. Bizler onlardan daha kalabalığız. Bizim seçeneğimiz var, yan yana gelmek. Geçinemiyorum diyenler bu sese kulak verin, yanımıza gelin. Birlikte bu krizin bedelini ödemeyelim” ifadelerini kullandı.

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