İstanbul’da hakim ve savcılar 2 gün idari izinli

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul’da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı, HSK’nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul’da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

İlginizi Çekebilir ‘İstanbul Havalimanı AKP’dir, Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir’