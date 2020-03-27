İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da hakkında 36 suçtan yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" gibi 100 farklı suçtan kaydı olan Ceylan K'nin Sancaktepe'de olduğu ve suç işlemeye devam ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düzenlediği operasyonda, 36 olaydan aranan ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ceylan K'yi yakaladı. Ceylan K'nin beraber yaşadığı cezaevi firarisi Özgür K. de gözaltına alındı.

İşlemler için Ceylan K. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine, Özgür K. ise Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.