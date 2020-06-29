İstanbul’da hareketli anlar: Polis kurtardı!

İddiaya göre, Ataköy’de bir taksiye şüpheli beş kişi bindi. Şüphelilerden biri silahla taksi sürücüsünü tehdit etti.

Bu sırada polise ihbarda bulunan bir kişi, taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceğini söyledi.

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksiyi D-100 Karayolu Florya mevkiinde kovalamaya başladı. Şirinevler yan yolda yolu kapatan çok sayıda polis, taksiyi durdurdu. Takside bulunan beş kişi gözaltına alınırken, taksi sürücüsü ise kurtarıldı.

Polis, şüpheli beş kişiyi ve taksi sürücüsünü polis merkezine götürdü. (DHA)