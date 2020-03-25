İstanbul'da Harem'de kurulan istasyonda taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İSTANBUL (AA) – Üsküdar Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Harem'de kurduğu istasyonda, taksiler, dolmuşlar, taksi dolmuşların dezenfekte edilmesine başlandı.

Kurulan istasyonda bu günden itibaren 3 gün boyunca İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar ücretsiz dezenfekte edilecek.

Taksici Fırat Yüzen, "Belediyenin yapmış olduğu bu çalışma gayet iyi. Bu salgını yeneceğimize inanıyoruz. Bu dezenfekte çalışmasıyla müşterilerimiz de korunacak. İki kişiden fazla yolcu almamaya çalışıyoruz." dedi.

Dolmuş sürücüsü Hasan Hüseyin Salkım da "Bu uygulama hem yolcular hem de bizim için çok iyi. Dezenfekte işleminden çok memnunuz. Aracımız temizleniyor, yolcular gayet memnun. Biz aracımızın yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıyoruz. Üsküdar Belediyesine yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.