İstanbul’da iğrenç olay! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandı

Olay, 26 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Sokak´taki üst geçidin merdivenlerinin altında meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çevre kontrolünde şüpheli Nesip.A, üst geçidin paletlerinin üzerinde 13 yaşındaki C:T’ye cinsel istismarda bulunurken görüldü.

Ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarı verdiği C.T, polislere “Bana yardım edin. Bu şahıs beni zorla buraya getirdi. Bana zorla sahip oldu” ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler tarafından olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan polis merkezi girişinde, “Ben bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Daha önceden suç kayıtları bulunan Nesip A., Bayrampaşa Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

“KİMSE BURADA DURMAZ”

Olayın yaşandığı yere yakın oturduğunu söyleyen Yahya Ünver, “Benim evim buraya bir 500 metre kadar uzaklıkta. Ama tabii geceleri buralar sessiz, tenha. Yani burası sessiz, ileride Davutpaşa metro yol bağlantısı var orası da sessiz. Hangi cesaretle böyle bir şey yapmışlar. Çok üzücü bir olay” şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini ise, “Bu yoldan yaya geçmez üstten geçerler. Duysa bile kimse durmaz burada baksanıza otoyol burası. Burada durmazlar insanlar zaten korkarlar. En fazla benzin almaya gelirler sonra giderler” dedi. DHA

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