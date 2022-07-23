İstanbul’da İkizdere eylemi

İkizdere çevre dernekleri, kritik duruşma öncesinde İstanbul’da toplanarak eylem düzenledi. Eylemciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan verilen 10 sözün tutulmadığını belirterek tepki gösterdi.

İyidere Lojistik Limanı’nın yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesi için Cengiz İnşaat tarafından İkizdere’nin İşkencedere Vadisi’ne açılan taş ocağında yapılan doğa katliamına karşı halkın tepkisi sürüyor.

Cengiz İnşaat’a karşı açılan davanın 3 Ağustos’ta görülecek duruşması öncesi, İkizdere çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları Kadıköy’de eylem düzenledi.

Siyasi parti temsilcilerinden de katılım sağlandığı eylemde, “İkizdere direniyor, Cengiz defol, orman çocuklarınındır” pankartı açıldı.

“VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

Eylemde yapılan ortak açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan verilen 10 sözün tutulmadığı belirtildi.

Eylemde konuşma yapan Çevre Derneği Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş, şunları söyledi:

“Verimli toprak depolanacağını söylediler ancak yalan olduğunu ortaya çıktı. Ayrıca toz olmaması için düzenli sulamanın yapılacağını, suların çamurlu akmayacağını, sürekli hava ölçümlerinin yapılacağını, vadide ikinci bir ruhsat verilmeyeceğini, limanda 8 bin kişinin çalışacağını, taş ocağı alanının 13,3 hektar olacağını, çay bahçelerine dokunulmayacağını, doğanın tahrip olmayacağını ve depolanan verimli toprağın iş bitiminden sonra taşınacağına dair sözler verildi. Ancak hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.”

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