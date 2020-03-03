İstanbul’da inşaat çetesine operasyon

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir suç örgütünün; Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un bazı ilçelerinde faaliyet gösteren inşaat projelerini gasp ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAHTE BELGEYLE SATIŞ

Yapılan araştırmalarda; şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek gasp edilen inşaat projelerini kendilerine aitmiş gibi göstererek alıcılara sattıkları anlaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin, Muğla illerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Baskında şebeke elebaşı M.A.’nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli yakalandı. Aramalarda 13 şüpheli 1866 mermi çelik yelek ve çok sayıda değerli evrak ele geçirildi.

SİLAHLA TEHDİT

Şüphelilerin haklarını arayan kişileri silahla tehdit ettiği ayrıca suç örgütünün yağma, ateşli silahla yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi suçlara karıştığı öğrenildi.
İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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