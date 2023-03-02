İstanbul’da ‘insan ticareti’ operasyonu: 26 kadın, rezidanstan böyle yardım istedi

Bahçelievler’de bulunan bir rezidanstan, yabancı uyruklu kadınların beyaz bir bez sallayarak yardım istediklerini fark eden bir kişi durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine ilçe ekipleri ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri adrese gönderildi.

Adrese giden ekipler, ev ve ofis olarak kullanılan daireye baskın düzenledi.

26 KADIN KURTARILDI

Yapılan kontrollerde daire Endonezya uyruklu 23 kadın olduğu tespit edildi. Kadınlar, polisleri sevinçle karşılarken, Irak uyruklu T.M. ile R.N.S. ile İran uyruklu Y.K, gözaltına alındı.

Polis T.M.’nin adresinde de arama yaptı. Burada da Endonezya uyruklu 3 kadın bulundu.

İKİ AYDIR REZİDANSTALAR

Polis ekipleri kadınların ifadelerine başvurdu. Endonezyalı kadınların, Erbil ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde aylık 300 dolara çalışmak için kendi ülkelerinde bir şirketle anlaştıklarını ve bu ülkelere gitmek üzere İstanbul’a geldiklerini söyledi.

Burada şirketin İran ve Iraklı temsilcilerinin kendilerini karşıladığını anlatan kadınlar, 2 aydır yerleştirildikleri bu rezidansta kaldıklarını belirtti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, kadınların pasaport ve kimliklerine el koydukları ve bir kasada kilitli tuttukları öğrenildi.

Kurtarılan kadınlar polise teşekkür ederken, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye gönderildi. Irak uyruklu R.N.S. adli makamlarca serbest bırakılırken hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. İran uyruklu Y.K. ve Irak uyruklu T.M. ise tutuklandı.