İstanbul’da iş adamına kanlı infaz!

Belgrad Ormanı’nda piknik yapanlar 1 Mart Pazar günü çalılarla kapatılmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine giden polis, tabancayla vurularak öldürülen kişinin İran uyruklu iş insanı Mahdı Khanı (32) olduğunu belirledi.

OTEL SATIN ALMAK İÇİN GELMİŞ

Polisin yaptığı araştırma sonucu, İranlı iş insanının yaklaşık bir ay önce Fatih’te bulunan bir oteli satın almak için geldiğini ve burada emlakçı Özkan D., (40) ile ticari ilişki kurduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINAN EMLAKÇININ EVİNDE 35 BİN DOLAR BULUNDU

Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüpheli Özkan D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada İranlı iş insanına ait olduğu değerlendirilen 35 bin dolar ve olayda kullandığı değerlendirilen bir adet tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi. Özkan D. adliyeye sevk edildi.