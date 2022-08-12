İstanbul’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekiplerince yapılan çalışmada terör örgütü IŞİD’le bağlantılı bir yapı belirlenince harekete geçildi. Çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyesi kişilerle irtibatlı olduklarına dair istihbarat bilgileri bulunduğu belirtilen şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan araştırmaların ardından 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de yer aldığı çalışmada, yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin YTS (Yabancı Terör Savaşçısı) olduğu belirtildi.

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