İstanbul’da IŞİD ve El Kaide operasyonu

İstanbul’da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve “Terörizmin Finansmanın Önlenmesin Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler belirlendi.

TEM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 2 kişi ile O.L. ve A.M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek içeriğe sahip çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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