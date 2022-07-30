İstanbul’da İYİ Parti karavanına saldırı

İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının karavanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Olayla ilgili İYİ Parti’den sert açıklama geldi.

İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının karavanına dün gece saat 02:00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldığı düzenledi. Karavandaki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in yüzü karalanarak, RTE, reis ve TPÇK yazıları yazıldı.

KAVUNCU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Karavanın halini sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Bu enerjinizi vatandaşı ikna etmeye harcasanız belki faydası olur. Gerçi ona da yüzünüz kalmadı!” ifadelerini kullandı.

“OLDUKÇA BÜYÜK BİR HAKARET OLARAK ALGILIYORUZ”

Yaşanan olayla ilgili İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Burhan Karatosun da videolu bir açıklama yaptı. “Bugün oldukça üzücü bir olayla karşılaştık” diyen Karatosun şöyle konuştu:

*Büyükçekmece Tepecik, Hürriyet ve Ulus mahallelerinin kesişim noktasında bulunan karavanımızın dün gece saatlerinde menfur bir saldırıyla karavanımızın üstü olduğu gibi kap kara hale getirilmiş, yazılar yazılmış.

*Bunların hepsini esefle kınıyoruz. İYİ Partimize, genel başkanımıza, üyelerimize oldukça büyük bir hakaret olarak algılıyoruz. Bizi bu zamana kadar hiçbir şey yolumuzdan döndüremedi, yıldıramadı.

*Bu saatten sonra da döndüremeyecek ve yıldıramayacak. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, ‘başaracağız, başaracağız, başaracağız’. Ancak bu yapılan hareketi hiçbir siyasi parti mensubuna yakıştıramadığımı açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. Bu kesinlikle bir siyasi düşünceye sahip, aklı başında bir insanın yapabileceği bir hakaret olarak görmüyorum.

“GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ”

Emniyet teşkilatına da teşekkür eden Karatosun, “Büyükçekmece’de biz her zaman dik durmaya, tüm diğer teşkilatlarımız gibi mücadele etmeye, samimiyetle halkımıza hizmet etmeye hiçbir şekilde vazgeçmeden devam edeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gün doğumuna az kaldı. Millet bizi çağırıyor. Gümbür gümbür geliyoruz. Ne yaparsanız, yapın biz geliyoruz.” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Karatosun, saldırının yaşandığı bölgede MOBESE kameralarının olmadığını belirterek, “Esnafın kameralarından bakmaya çalıştık. Ancak karavanın olduğu noktayı göstermiyordu kameralar. Emniyet araştırıyor. Pazartesi günü bu eylemle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız. Karavandaki lekeleri temizletiyoruz. İktidar olduğumuzda sandıklar açıldıktan sonra, karavandaki o kara lekeleri nasıl temizliyorsak, Türkiye’deki siyasette, bütün mekanizmaları da aynı şekilde temizleyeceğimizi düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

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