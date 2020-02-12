İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

Yazan:
Alaturka Online
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Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen örgüte yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Fatih ilçesinde belirlenen dört farklı adrese helikopter ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki kaçak göçmen operasyonuna Özel Harekat polisleri de katıldı. (FOTO: İHA)

Baskınlarda Bangladeş ve Pakistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (İHA)

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