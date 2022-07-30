İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 25 milyon TL

İstanbul’da 6 ilçede yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen ürünlerin satışını gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, temmuz ayında Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren 6 işyeri ve 9 depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 15 bin 640 adet kol saati, 6 bin 276 adet güneş gözlüğü, 149 adet akıllı cep telefonu, 18 adet çeşitli markalarda tuşlu cep telefonu, 2 bin 419 adet kulaklık, 3 bin 95 kablolu kulaklık, 5 bin 70 adet şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, 297 adet araç şarjı, 36 adet hoparlör, 2.300 adet batarya, 4320 adet elektronik sigara, 14 bin 65 adet elektronik sigara likidi, 4 bin 884 adet elektronik sigara aparatı, 380 adet değerli taş ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheliye adli işlem yapıldı. (DHA)

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