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8 Nisan 2023
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İstanbul’da kafede oturanlara kurşun yağdırdılar: Yeni detaylar ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

2 motosikletle gelen 4 kişi cadde üzerindeki bir kafede oturanlara kurşun yağdırdı.

Olayın ardından polise bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kafenin güvenlik kameralarına bakmak istedi ancak kafe çalışanları kameraların bozuk olduğunu söyledi.

Görüntü izleyemeyen polis olay yeri çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Ekipler ayrıldıktan sonra Esenyurt’taki özel bir hastaneye bacağından vurulan bir kişinin gittiğini öğrendi. Hastaneye giden ekipler yaralının Metran P. olduğunu belirledi.

Şüphelinin hastaneye arkadaşları tarafından özel bir araçla getirildiğini daha sonra yine aynı arkadaşları tarafından buradan alınarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü tespit edildi.

Burada yaralıya ulaşan ekipler, Metran P.’nin ve yanındaki arkadaşlarının bilgisine başvurdu.

Metran P., polise kafede otururken motosikletli kişilerin üzerlerine doğru ateş ettiğini, olay sonrasında yere yattığını ancak bacağından yaralandığını daha sonra hastaneye gittiğini söyledi.

Ekipler yaralı ve arkadaşlarının ifadesinin ardından şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan yaralı Metran P.’nin hastaneden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Görüntülerde tekerlekli sandalye ile çıkarılan Metran P.’nin arkadaşları tarafından araca bindirildiği görülüyor. (DHA)

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